Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв загинули на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі 12 листопада загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули два військовослужбовця 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України – підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.

У прес-штабі операції Об’єднаних сил підтвердили інформацію, уточнивши, що двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої бойовиків, ймовірно, на міні. Більше деталей загибелі бійців поки не уточняється.

Від початку доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню. У районі Зайцевого стріляли з гранатометів різних систем. Натомість у напрямку Попасної вони відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.