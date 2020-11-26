У Києві на стіні 25-поверхівки намалювали мурал висотою 78 метрів. Його автори PastArt Studio кажуть, що мурал є найвищим у Європі.

Розпис створили на одній на бічній стіні ЖК «Лебединий», що поблизу станції метро «Харківська», на замовлення забудовника. Загальна площа муралу становить 1155 м2. Створювали його 24 дні, використавши майже 300 годин та 343 літри лаку й фарби. На муралі зобразили молоду жінку з немовлям та назвали його «Материнство». Він, на думку авторів, уособлює «одвічні сімейні цінності».

Фото PastArt

Фото PastArt

Фото PastArt

Над муралом працювала команда авторів – художник із Хотина Володимир Пастушак та художниця з Кривого Рогу Юлія Мастерс.