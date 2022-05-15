Юрій Руф воював у лавах львівської 24-ї бригади

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» загиблого в бою на Луганщині львівського письменника Юрія Дадака (Руфа).

Як сказано в указі президента, опублікованого14 травня, Юрія Руфа посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Юрій Руф – поет, письменник, громадський діяч. Народився в Тернополі, але проживав у Львові. З початку вторгнення Росії в Україну воював у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він загинув у бою на Луганщині на початку квітня у віці 41 рік.

Нещодавно Хмельницька міська рада перейменувала вулицю Чехова і провулок Чехова у вулицю і провулок Юрія Руфа.