Письменник Юрій Руф посмертно нагороджений орденом «За мужність»
Юрій Руф загинув у бою на Луганщині
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Юрій Руф воював у лавах львівської 24-ї бригади
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» загиблого в бою на Луганщині львівського письменника Юрія Дадака (Руфа).
Як сказано в указі президента, опублікованого14 травня, Юрія Руфа посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Юрій Руф – поет, письменник, громадський діяч. Народився в Тернополі, але проживав у Львові. З початку вторгнення Росії в Україну воював у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він загинув у бою на Луганщині на початку квітня у віці 41 рік.
Нещодавно Хмельницька міська рада перейменувала вулицю Чехова і провулок Чехова у вулицю і провулок Юрія Руфа.
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