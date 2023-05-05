Офлайн фільм покажуть у Львові, Хмельницькому, Чернівцях та у Дніпрі

До Дня матері платформа пам'яті «Меморіал» запрошує на перегляд документального фільму «Все добре, мам» про трьох жінок, чиї діти загинули, обороняючи Маріуполь. У Львові показ відбудеться 11 травня о 17:00 у ЦАДУ «Порохова Вежа».

«14 травня у світі відзначають День матері. Це свято, коли діти дякують найріднішій людині за подароване життя, любов та ласку. Та через війну в Україні тисячі жінок не почують теплих слів від синів і доньок. Адже їхні діти загинули, захищаючи всіх нас від російських окупантів», – каже редакторка «Меморіалу» Світлана Корженко.

Для Зінаїди Гевак, Тетяни Демчук та Галини Ваховської їхні сини-воїни були, в першу чергу, найкращими хлопчиками у світі. І лише після цього – героїчними захисниками. Для кожної з них новина про загибель сина стала найгіршим моментом у житті, проте вони намагаються жити із цим далі, але це вже зовсім інше життя.

«Щоб виростити успішного сина, жінці потрібна особлива суперсила. Цей фільм – про жінок, які її мають. Вони виростили чудових синів та прийняли їхній вибір: стати воїном. І, разом з тим, вони залишились мамами своїх чудових хлопчиків. Вони переживали, дбали і намагались захистити своїх синів. Завжди. І завжди чули у відповідь: "Все добре, мам!".

У цьому фільмі – три дуже різні і дуже схожі історії. Про воїнів, яким ми зобов’язані тим, що маємо сьогодні. Про хлопців, які дуже дбали про своїх мам навіть у пеклі боїв за Маріуполь. Про надзвичайних жінок, яких російська агресія закинула у безодню пекучого болю втрати. І про ціну майбутнього України. Ціну, пам'ять про яку обов’язково маємо зберегти», – вважає авторка фільму Євгенія Мазур.

Ця стрічка одна з серії документальних фільмів платформи пам'яті «Меморіал», які покликані зберегти пам'ять про вбитих у війні. Інші стрічки ви можете переглянути на YouTube-каналі Меморіалу. Там же «Все добре, мам можна буде переглянути у неділю, 14-го травня. Окрім Львова, Офлайн фільм також покажуть у Хмельницькому, Чернівцях та у Дніпрі.

Вхід вільний, за попередньої реєстрації.