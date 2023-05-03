Фотопроект, присвячений дружинам українських захисників, які загинули, обороняючи Україну

У вівторок, 2 травня, у приміщенні Порохової вежі у Львові відбулось відкриття виставки «Наодинці». Це фотопроект, присвячений дружинам українських захисників, які загинули, обороняючи Україну.

Фотопроект «Наодинці» створено фотографинею Катериною Москалюк спільно з платформою пам'яті «Меморіал» за підтримки Warchive. Катерина Москалюк розповідає, що ідея виставки виникла ще торік, коли вона фотографувала прощання з українськими захисниками.

«Минулого року я фотографувала прощання з військовими. Один із етапів поховання, коли віддають родичам прапор. І от замість, того щоби обіймати рідних, доводиться обіймати прапор. Мені дуже хотілося розповісти про цих військових. Поспілкуватися з тими, хто залишився. Кожна історія важлива. Усі дівчата, героїні виставки, говорили про те, що їхні чоловіки вибрали не своє, а наше з вами життя. Хочу, щоби ми про це пам’ятали», – сказала фотографиня Катерина Москалюк. Вона додала, що це виставка, якої краще, аби ніколи не було.

У проекті взяли участь п’ятеро дружин загиблих військових:

Єва Фіалка зі Львова втратила чоловіка Дмитра Фіалку у вересні 2022 року;

Ксенія Бірюкова із Харкова втратила чоловіка Михайла Мітусова в серпні 2022 року

Ангеліна Попсуй із Дніпра втратила чоловіка Олександра Попсуя в жовтні 2022 року;

Індіра Баранецька з Одеси втратила чоловіка Вячеслава Баранецького у вересні 2022 року;

Марія Онищенко з Києва втратила чоловіка Андрія Онищенка в липні 2022 року.

«Фотопроект "Наодинці" розкриває історії 5-ти жінок, а насправді їх в Україні тисячі... Наша мета не залишити нікого наодинці з горем, кожна людина, яка переживає горе втрати, має відчувати, що вона не сама, ми всі разом», – сказала на відкритті шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал Анастасія Абрамець.

«Я завжди пам'ятатиму свого чоловіка найсвітлішим і найдостойнішим. Наша історія була схожа на казку. Ми прожили сім років, як медовий місяць. Він пішов захистити мене і дітей, захищаючи всю Україну. Вдячна, що він був у моєму житті. Дякую Богу, що з'єднав нас. У проекті, який має назву Наодинці, я відчуваю, що я – не наодинці. Що мій біль – частинка одного великого болю. Моя пам'ять зливається в пам'ять усього народу. Цей проект – одна з тих речей, що допомагає пережити біль і переосмислити. Коли виймаєш біль назовні і ніби ріжеш себе кожен раз, потім стає легше», – сказала Єва Фіалка, героїня виставки. Вона втратила втратила чоловіка Дмитра Фіалку у вересні 2022 року.

ZAXID.NET публікував історію героїні зі Львова Єви Фіалки «Син запитував, чому наш тато загинув. У мене немає відповіді».

Раніше фотопроект «Наодинці» вже презентували у Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві. У Львові виставка триватиме до 9 травня, вхід безкоштовний