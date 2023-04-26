«Звідки куди» Мачека Хамела розповідає про евакуацію українських біженців

На Каннському кінофестивалі в рамках програми ACID відбудеться прем’єра документального фільму спільного виробництва Польщі, Франції та України «Звідки куди» (Skąd dokąd) польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців, повідомляє Kinowar.



Для програми Cannes ACID щороку асоціація кінематографістів ACID (Асоціація незалежного кіно та його розповсюдження) обирає 9 фільмів. До виробництва фільму долучилась українська кінокомпанія «435 FILMS».



Повнометражний документальний фільм «Звідки куди» розповідає про людей, які після вторгнення Росії змушені залишити свої домівки, щоб знайти безпечний притулок. Вони сідають в евакуаційний автобус та розповідають про те, що їм довелось пережити. За кермом сам режисер, який везе героїв якомога далі від війни.



«Понад рік тому я долучився як волонтер до перших евакуацій з польсько-українського кордону, а потім з віддалених районів Чернігівщини та Донбасу. Ми створили ефективну транскордонну мережу волонтерів, які допомагали під час війни, одну з тисяч таких громадських організацій, які виникають між Польщею та Україною. Це свідчення того, як формується дружба перед спільною загрозою зла. Ідея створення цього фільму з’явилась по дорозі, в евакуаційному автобусі», – цитує видання Мачека Хамелу.



Також у програмі короткометражного конкурсу візьме участь польсько-український фільм «Як це було» Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра.

За сюжетом Лера вперше після початку повномаштабноі війни в Україні приїжджає з Берліну в Київ. Не заставши маму вдома, вона проводить час із своїм другом і поступово пізнає рутину війни протягом одного дня.

«Як це було» розповість про повернення додому (фото: кадр з фільму)



«З початку повномасштабної війни в Україні роблю нотатки на телефоні. Записую свої спостереження, переживання та події, які сталися зі мною після 24 лютого. Восени ми сиділи з Даміаном в Берліні і говорили про кіно і про те, чому я так довго нічого не могла зробити з початку повноважного вторгнення. Я читаю Даміану деякі мої нотатки. В ту листопадову ніч народилося кіно. Ідея заснована лише на одній єдиній фразі, що застрягла в наших головах… Валерія Березовська зіграла і мій, і свій досвід, і досвід багатьох українців, які поїхали з дому та повернулися вперше після початку війни… Цей фільм був зроблений з великою любов'ю. Цей фільм був знятий з великою чесністю», – написала у своєму Facebook Анастасія Солоневич.



Загалом у короткометражному конкурсі представлено 11 фільмів.



Каннський фестиваль пройде з 16 по 27 травня.