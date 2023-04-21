Кінотеатри останнім часом тішать великою кількістю українських прем’єр: болючий та чесний фільм «Бачення метелика», емоційний та пристрасний «Памфір», трагікомічний «Люксембург, Люксембург», казкова «Мавка. Лісова пісня», фантастичний «Еґреґор». Але це ще не все. Вітчизняне кіно давно вже не тішило таким розмаїттям, але ми також розповімо і про французькі прем’єри.

Отже, шанувальники класики можуть подивитись (чи передивитись) на великому екрані один з найвідоміших українських фільмів «Пропала грамота» (1972р.). Роудмуві (хоча коли Борис Івченко знімав свій фільм, такого слова в радянській Україні не вживали) знято за мотивами оповідання Миколи Гоголя, яке адаптував для кіно Іван Драч.

Козак Василь (Іван Миколайчук) щойно повернувся додому в Диканьку. Сімейні клопоти та щоденна рутина зовсім не для нього. Тож коли з’явилась потреба відвезти грамоту до Санкт-Петербурга, він з радістю за це береться. З ним у повну пригод дорогу вирушає козак Андрій (Федір Стригун). Легко їм не буде, бо на грамоту полює нечиста сила.

«Пропала грамота», мабуть, один із найцитованіших українських фільмів. Він дотепний та гострий. Саме через це, попри те, що певні сцени довелось змінювати під тиском цензури, фільм багато років пролежав «на полиці», розділивши долю чималої кількості тогочасних картин. Цікаво подивитись цю класичну стрічку на великому екрані та зрозуміти її нев’янучу принадливість та актуальність.

А якщо ви надаєте перевагу маленькому екрану, то і тут є гарні новини. На платформі Takflix вийшов недооцінений свого часу та, на жаль, мало ким бачений фільм Романа Перфільєва «Безславні кріпаки» із секс-символом українського кіно Романом Луцьким у ролі Тараса Шевченка. Розраховувати на те, що нам покажуть спражню біографію Кобзаря, не варто. Глядачам пропонують абсолютно вигадану гостросюжетну та водночас комедійну історію.

Події розгортаються у 1844 році. Молодий Тарас Шевченко (Роман Луцький) та його кохана Марія (Катерина Слюсар) потерпають від лихого пана у кріпацтві. У той самий час переховуючись від лютого імператора та у пошуках важливого для історії меча, в Україну потрапляє японський самурай, українець по мамі (Сергій Стрельников). Познайомившись ближче із Тарасом, він вирішує навчити його бойовим мистецтвам. Тепер той готовий битися до останньої краплі крові. Звичайно, ворожої. Для початку їм потрібно перемогти жорстокого поміщика (Андрій Малинович), козака, що насправді грабує всіх підряд (Яків Ткаченко), наркоторговця (Ген Сето) та інших лиходіїв.

Попередньо проект мав назву «Тарас Шевченко – перший самурай» і це було прекрасно. У картині чудово поставлені сцени боїв, а Кобзар з катаною – видовище не для слабкодухих. Так, сивочолого пророка глядачі у картині не побачать. На них чекає просто карколомна суміш із кріпаків, поміщиків, самураїв, ніндзя, боїв, кохання, кітчу та акторської гри різної якості. Важко назвати фільм досконалим. Проте спроба подивитись на Шевченка під зовсім іншим кутом зору заслуговує на повагу. І на увагу.

Але повернемось у кінотеатри. Цього тижня тут стартувало декілька цікавих проектів. Звернімо увагу на два, що представляють Францію.

У фільмі «Три мушкетери: д’Атаньян» теж багато бійок та перегонів верхи. Він є черговою (42-ю) екранізацією знаменитого роману Александра Дюма.

1627 рік, Франція. Юний та амбітний гасконець Шарль Д’Артаньян (Франсуа Сівіль) приїздить до Парижа. Хлопець опинився у вирі подій, які змінювали історію Франції.

«Три мушкетери: Д’Артаньян» було знято режисером Мартіном Бурбулоном. Очевидною принадою фільму є акторський склад. Тут зіграли Венсан Кассель, Єва Ґрін, Луї Гарель, Ромен Дюріс, Вікі Кріпс та інші. Зйомки фільму відбувались у багатьох місцях Франції, здебільшого на території старовинних замків. Режисер знімав одночасно два фільми. Друга прем’єра, про Міледі, запланована на грудень 2023 року.

Автори фільму не надто шанобливо поставилися до першоджерела. Екранізація досить бешкетна та дуже динамічна. Драматичні події тут не є головними, головне – добра розвага.

Цікаво, що у 2023 році свою екранізацію представили і британці. Білл Томас також намагався зробити щось веселе на туму роману Дюма. Не вийшло.

«Три мушкетера: д’Артаньян» доступний для перегляду людям з порушеннями зору або слуху. Для цього потрібно мати встановленими відповідні додатки.

Ще один французький фільм, «Вартові планети» (на головному фото), є масштабною документальною картиною, яка дає можливість поглянути на світ очима кита. Творці фільму досягли ефекту присутності завдяки по-справжньому кропіткій праці. Реалізувати цей задум було можливо лише за умов хорошої погоди, яскравого природного світла, встановленого контакту з тваринами — щоб вони дозволяли наблизитись, а також високотехнологічного обладнання, яке дозволяло команді лишатися малопомітною.

Журнал Marie Claire назвав стрічку «чудовою», а видання Le Parisien написало, що «від картинки перехоплює дух».

Документальний фільм «Вартові планети» зняв за власним сценарієм режисер Жан-Альбер Лієвр. Усе своє життя від присвятив роботі над проектами, направленими на збереження довкілля. Фільмували у різних куточках світу – Гренландія, Мексика, Маврікій та Аргентина.

Фільм озвучений українською голосом Ахтема Сеітаблаєва.

Вибір серед прем’єр величезний. Головне – піти у кіно. Або залишитись вдома і подивитись його онлайн.