Мер Львова Андрій Садовий знявся у епізодичній ролі самого себе

У прокат нарешті вийшов один із українських кіно-довгобудів, фантастичний трилер «Еґреґор».

Робота над проектом розпочалась ще у 2016 році. Спочатку режисером картини був Любомир Левицький («Штольня»), згодом у режисерському кріслі його змінив Станіслав Капралов («Пік страху»). Зоймки відбувались зокрема і у Львові (у 2020 році). Тоді мер Львова Андрій Садовий знявся у епізодичній ролі самого себе.

За сюжетом нью-йоркський детектив Артур Вайс отримав зашифроване послання та авіаквиток до Львова від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку Лесю полюють невідомі. В одній із сцен у Львові зібралися секретар Ватикану та голова Православної церкви для підписання екуменічного протоколу про об’єднання церков. Мер Львова Андрій Садовий приймав голів церкви на балконі Ратуші. Цікаво, що у ролі голови Православної церкви знявся також пролюсер, засновник компанії «Solar Media Entertainment» Сергій Лавренюк.

У головних ролях Омрі Роуз («Непокора», «Ліга справедливості») та Олена Лавренюк («Dzidzio контрабас», «Кава з кардамоном»). Також у фільмі зіграли Анджей Зелінський («Ватага», «Піаніст») та Данієль Ольбрихський («Вогнем і мечем», «Бляшаний барабан»).

У картині також знімався актор Павло Лі, який загинув минулого року від рук російських окупантів в Ірпені. Фільм присвячено його пам’яті, а також пам’яті постановника піротехнічних трюків Олександра Суворова, що загинув на фронті.

Трилер «Еґреґор» зняла компанія Solar Media Entertainment. Загальна вартість виробництва фільму становить 66,3 млн грн. Зйомки фільму відбувалися в декілька етапів в Україні (Львів та Київ), Польщі (Варшава) та США (Нью-Йорк).

Нагадаємо, що зараз в українських кінотеатрах можна подивитись відразу декілька українських фільмів: «Памфір», «Бачення метелика», «Мавка. Лісова пісня», «Люксембург, Люксембург».