У фільмі йдеться про війну в Україні крізь призму бачення митців

Український фільм «Правило двох стін» візьме участь у конкурсі престижного кінофестивалю «Трайбека» (США). Саме там відбудеться світова прем’єра повнометражного документального фільму режисера Девіда Гутніка, повідомляє Українська кіноакадемія.

Фестиваль пройде у Нью-Йорку з 7 по 18 червня 2023 року. Фільм спродюсовано українською компанією «2Brave Productions» у співпраці з американськими продюсерами Семом Бісбі та Стейсі Рейсс.

«Правило двох стін» досліджує війну в Україні крізь призму бачення митців, які живуть і творять під час повномасштабного вторгнення Росії. Фільм висвітлює життєво важливу роль культурного та духовного спротиву в часи потрясінь.

Режисером фільму виступив американський режисер українського походження Девід Гутнік. Головними героями фільму є Степан Бурбан (автор та виконавець проекту «Паліндром»), Ляна Мицько (директорка Львівського муніципального мистецького центру, організаторка концертів), Богдана Давидюк (художниця та ілюстраторка), Сергій Петров (Bob Basset, художник), Kinder Album (анонімна художниця зі Львова), Діана Берг (авторка проекту «Укритття»).

Оператор-постановник – Володимир Іванов, звукооператор – Михайло Закутський, композитори – Антон Байбаков та Ендрю Оркін, виконавчий продюсер – Лієв Шрайбер, продюсерка – Ольга Бесхмельниціна.