53-річний Андрій Садовий потрапиив у кадр фільму «Еґреґор»

Мер Львова знявся в епізодичній ролі українського містичного трилера «Еґреґор», який незабаром вийде на екрани. Андрій Садовий зіграв себе в одній із сцен фільму.

Містичний трилер «Еґреґор» зняла компанія Solar Media Entertainment, режисером стрічки є Сергій Капралов. У картині знялися американський актор Омрі Роуз («Непокора», «Ліга справедливості»), акторка Олена Лавренюк («Dzidzio контрабас», «Кава з кардамоном»), Валерія Караман («Маяк»), Анджей Зелінський («Ватага», «Піаніст»).

Загальна вартість виробництва фільму становить 66,3 млн грн. Зйомки фільму відбувалися в декілька етапів в Україні (Львів та Київ), Польщі (Варшава) та США (Нью-Йорк).

Усі фото Solar Media Entertainment

У Львові сцени знімали восени 2020 року. Тоді в одній з епізодичних ролей знявся мер Львова Андрій Садовий. Однак про участь мера у зйомках стало відомо лише зараз, незадовго до прем'єри. PR-менеджерка компанії Solar Media Entertainment Іванна Овсянко розповіла ZAXID.NET, що Андрій Садовий зіграв у фільмі сам себе.

«За сюжетом фільму, у Львові зібралися секретар Ватикану та голова Православної церкви для підписання екуменічного протоколу про об’єднання церков. Мер Львова Андрій Садовий приймав голів церкви на балконі Ратуші», – розповіла Іванна Овсянко.

У фільмі «Ерегон» багато подій відбуваються саме у Львові. Зокрема, у стрічці є масова сцена на площі Ринок.

Офіційний трилер трилеру «Еґреґор»

Прем’єра фільму відбудеться 10 березня 2022 року. А 8 березня у львівському кінотеатрі «Планета кіно» у ТРЦ Forum Lviv відбудеться допрем’єрний показ стрічки.