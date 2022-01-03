Серіал, події якого відбуваються у Львові в 19 столітті, вийшов на екрани два тижні тому

Міні-серіал «Кава з кардамоном» за романом львівської письменниці Наталії Гурницької виклали у відкритий доступ на сайті Телепортал. Серіал вийшов на екрани 20 грудня на телеканалі СТБ. Його знімали за підтримки ДержКіно і Міністерства культури.

Десятисерійну історичну драму «Кава з кардамоном» знято за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону». Серіал розповідає про стосунки молодої дівчини, дочки священника, яка з'єднала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки засудило суспільство. Події відбуваються у Львові в ХІХ столітті.

Режисеркою стала Ірина Громозда. Головні ролі виконали 36-річна уродженка Львова Олена Лавренюк («Dzidzio Контрабас», «11 дітей з Моршина», «Синевір») та 50-річний польський актор Павел Делонг («Готель останьої надії», «К значить кохання», «В тилу ворога»). Також у серіалі зіграли Тереза Делонг, Анна Чесляк («Пікселі»), Тарас Цимбалюк («Чорний ворон», «Спіймати Кайдаша»), Софія Бровко («Жіночій лікар 2»), Бартек Каспшиковські («Світ очима Кепських», «Чоловік, який став Папою»), Анастасія Остреїнова («Гіркі жнива»).

«Каву з кардамоном» знімали в одному з найбільших в Україні павільйонів на території кіностудії імені Олександра Довженка. Серіал також знімали у Львові – на площі Ринок, на вулицях Яна Матейка, Листопадового чину, у Будинку вчених, а ще у Жовкві та Вишні. Спеціально для проекту пошили понад тисячу костюмів, що відтворюють дух епохи.