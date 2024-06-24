В.о. директора Турківської центральної міської лікарні Віталій Семенків

В.о. директора Турківської центральної міської лікарні Віталій Семенків оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Віталій Семенків проживає разом із дружиною, дітьми та своїм батьком. Загальні доход сім’ї становлять близько 1,5 млн грн. Як вказано у декларації, у 2023 році Віталій Семенків отримав 579 тис. грн зарплати у Турківській центральній міській лікарні та 55 тис. грн пенсії. Батько в.о. директора лікарні Віктор також працює у цьому медзакладі, він декларує 315 тис. грн зарплати, 100 тис. грн пенсії та 21 тис. грн зарплати від Добромильської лікарні. Дружина Віталія Семенківа Інна вказала 360 тис. грн доходу від Турківського центру первинної медико-санітарної допомоги та ще 30 тис. грн від Турківської ЦМЛ.

Інна Семенків у 2023 році стала власницею авто Peugeot Expert (2018 року випуску), в.о. директора Турківської ЦМЛ є власником Nissan Primastar (2006 року випуску). Щодо нерухомості, то Віталій Семенків є власником двох земельних ділянок та житлового будинку (205 м2) у Турці, його батько декларує ще два житлових будинки у цьому місті (69 м2 та 65 м2), а дружина – земельну ділянку. У декларації не вказано вартість жодного об’єкта нерухомості.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.