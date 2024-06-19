Із травня 2023 року Ірина Маринець тимчасово виконувала обов’язки директорки лікарні, а у 2024 році очолила медзаклад

Директорка Яворівської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Ірина Маринець оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ірина Маринець отримала 444 тис. грн зарплати (з травня 2023 року вона тимчасово виконувала обов’язки директорки лікарні, а у 2024 році очолила медзаклад), також вона декларує 114 тис. грн від відчуження рухомого майна. Чоловік директорки медзакладу Іван торік отримав 147 тис. грн зарплати у Яворівській ЦРЛ та 1,1 млн грн від відчуження нерухомості.

Подружжя, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень (грошових активів) та автомобіля. Ірина Маринець є власницею житлового будинку (104 м2) та двох земельних ділянок у Яворові. Протягом останніх років Маринець не купувала нової нерухомості.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.