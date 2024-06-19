Директорка Яворівської лікарні Ірина Маринець подала декларацію про доходи за 2023 рік
Директорка Яворівської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Ірина Маринець оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ірина Маринець отримала 444 тис. грн зарплати (з травня 2023 року вона тимчасово виконувала обов’язки директорки лікарні, а у 2024 році очолила медзаклад), також вона декларує 114 тис. грн від відчуження рухомого майна. Чоловік директорки медзакладу Іван торік отримав 147 тис. грн зарплати у Яворівській ЦРЛ та 1,1 млн грн від відчуження нерухомості.
Подружжя, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень (грошових активів) та автомобіля. Ірина Маринець є власницею житлового будинку (104 м2) та двох земельних ділянок у Яворові. Протягом останніх років Маринець не купувала нової нерухомості.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.