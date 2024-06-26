Підвісний міст у Червонограді намагаються відремонтувати з 2018 року

Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради 24 червня уклав договір з приватним підприємством «Промтехвод-Ч» на реконструкцію підвісного мосту через Західний Буг у Червонограді. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить майже 6,4 млн грн. Це дванадцята спроба Червоноградської міськради провести тендер. Відремонтувати аварійний міст мають до 31 жовтня 2025 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник має виготовити та встановити нові металеві та залізобетонні конструкції мосту, облаштувати пандуси, висадити дерева, змонтувати освітлення, облаштувати тротуари тощо. Гарантійний термін робіт має становити десять років. Фінансуватимуть реконструкцію з бюджету Червонограда.

Зазначимо, що 75-метровий міст сполучає Червоноград зі селами Велике і Бендюга. Його збудували у 1970-х роках минулого століття.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало ПП «Промтехвод-Ч» зареєстроване у селі Долини Червоноградського району. Компанія з 2007 року займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівником та власником бізнесу є Микола Чепіль з села Старий Добротвір. ПП «Промтехвод-Ч» має ліцензії на зберігання пального та створення об'єктів архітектури. У 2023 році компанія отримала державних підрядів на 28 млн грн, а з початку 2024 року – на понад 13 млн грн.

Зазначимо, що у травні 2024 року відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міськради вирішив не укладати договір на реконструкцію мосту з ТОВ «РБТ Транс-Мост», яке перемогло в аукціоні на реконструкцію підвісного мосту через Західний Буг. Детективи БЕБ повідомили, що ТОВ «РБТ Транс-Мост» не має необхідної кваліфікації, знань та досвіду для реконструкції мосту.

Вперше тендер на ремонт мосту оголосили у березні 2018 року й планували витратити на роботи 7,1 млн грн, але пропозицій від підрядників не було. У квітні того ж року підряд отримало ТОВ «Будгарант Групп», але Червоноградська міськрада у грудні 2023 року розірвала договір за згодою сторін. За виконані роботи підрядник отримав 5,7 млн грн.

У 2020 році Червоноградська міськрада тричі без успіху намагалася обрати підрядника. У жовтні 2020 року тендер отримало ТОВ «Агрошляхбудсервіс-Стрий» й виконало робіт на 1,3 млн грн. СБУ на початку 2022 року повідомила, що викрила посадовця Червоноградської міськради на крадіжці 1,5 млн грн під час реконструкції моста.

За 2023 рік Червоноградська міськрада знову тричі безрезультатно намагалася провести торги. У 2024 році переможцем аукціону стало ТОВ «РБТ Транс-Мост», але 10 травня замовник робіт повідомив, що не укладатиме договір через порушення переможцем кваліфікаційних критеріїв.