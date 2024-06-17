Вулицю Шевченка у селищі Стара Сіль планували відремонтувати до кінця 2021 року

Господарський суд Льова визнав недійсним договір на капітальний ремонт комунальної дороги по вулиці Шевченка у селищі Стара Сіль, який у 2020 році уклала колишня Старосолянська селищна рада на Самбірщині з ТОВ «Шляховик-Т». Роботи мали виконати за 9,1 млн грн. Однак Держаудитслужба встановила, що переможець торгів неправильно з порушеннями визначив вартість робіт і не підтвердив відсутність боргів.

«Через це прокуратура заявила позов про визнання недійсним договору підряду, який не відповідав вимогам тендерної документації. Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням визнав спірний договір таким. За результатами вжитих заходів представницького характеру вдалося запобігти незаконному використанню бюджетних коштів», – розповіли у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Недійсним договір підряду у червні 2024 року визнав Господарський суд Львова. На сайті державних закупівель Prozorro можна знайти тендер на ремонт приблизно 2 км дороги дороги у селищі Стара Сіль вартістю 9,1 млн грн. За перемогу в аукціоні змагалися ТОВ «Екран» та ТОВ «Шляховик-Т». Дорогу мали відремонтувати до кінця 2021 року. Замовник обрав переможцем торгів «Шляховик-Т», який запропонував відремонтувати дорогу на майже 1,5 млн грн дешевше. Зазначимо, що у 2021 році, після реформи децентралізації, правонаступницею Старосолянської селищної ради стала Старосамбірська міськрада, яка й стала відповідальною за ремонт вулиці.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Шляховик-Т» працює з 2019 року й займається будівництвом доріг і автострад. Керівником та власником компанії є Микола Карпець.

Як повідомляв ZAXID.NET у 2023 році «Шляховик-Т» отримав найдорожчі тендери від Львівської обласної військової адміністрації. З початку 2024 року компанія отримала державних підрядів на 1,6 млрд грн.