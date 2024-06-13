Будинки на вулиці Шевченка, які переобладнають під офіси

Управління комунальним майном Стрийської міської ради Львівської області до кінця 2025 року за 53,6 переобладнає під офіси два приміщення у центрі Стрия. Договір на роботи уклали з київською компанією «Будівельно-дорожній консорціум». Сайт «Наші гроші» повідомляє, що на віконні блоки планують витрати 1,2 млн грн. Це у вісім разів вище за ціни на ринку. Відтак Стрийська міськрада може переплатити понад мільйон гривень.

Журналісти проаналізували кошторис, в якому йдеться, що за квадратний метр віконних блоків із сосни Turkul1933 Стрийська міськрада заплатить 39,2 тис. грн. Рекламна назва вікон вказує на продукцію, яку під брендом «Карпатські вікна» виготовляє стрийське дочірнє підприємство «Екран-Вікносвіт» компанії «Екран». Кошторисна вища у порівнянні зі звичайними металопластиковими віконними блоками, які в цьому ж кошторисі коштують 4,8 тис. грн за м². «Наші гроші» зазначають, що нещодавно у Чернівцях замовили ремонт історичної будівлі школи. Віконні блоки там коштують по 13,4 тис. грн за м². Це також значно дорожче за звичайні металопластикові віконні блоки.

Крім цього, журналісти повідомляють, що 1,1 млн грн витратять на 20 м² засклених дверних блоків (по 53,3 грн за м²). Водночас у тому ж кошторисі запланували придбати дверні блоки з алюмінієвих сплавів по 12,3 тис. грн за м² та металопластикові дверні блоки по 5,7 тис. грн за м².

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, переобладнання двох приміщень під офіси відбудеться за фінансової підтримки ООН: 17,4 млн грн виділять з місцевого бюджету, а 36,2 млн грн мають надати інвестори. У тендерній документації йдеться, що підрядник проведе гідро- та теплоізоляцію фундаментів, збудує пандуси, замінить двері й вікна. Крім цього, відремонтує ліфтову шахту, сходи й підлоги, дах тощо. У Стрийській міськраді розповіли, що у відремонтованих будівлях працюватимуть релоковані бізнеси та громадські організації.