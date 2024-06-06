В одному з приміщень, яке переобладнають під офіс, раніше працювала міська поліклініка

Управління комунальним майном Стрийської міської ради уклало угоду з компанією «Будівельно-дорожній консорціум» на реконструкцію двох нежитлових приміщень під адміністративно-офісну будівлю на вулиці Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у Стрию. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 53,6 млн грн. Завершити реконструкцію планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, планують провести гідро- та теплоізоляцію фундаментів, збудувати пандуси, замінити двері й вікна. Планують відремонтувати ліфтову шахту, сходи й підлоги, дах. Також планують встановити системи вентиляції та кондиціонування, освітлення, відремонтувати електромережі, пожежну сигналізацію та систему опалення.

Роботи на 17,4 млн грн профінансують з місцевого бюджету. Ще 36,2 млн грн мають надати інвестори. У Стрийській міській раді розповіли ZAXID.NET, що йдеться про гроші від ООН. У відремонтованих будівлях працюватимуть релоковані бізнеси та громадські організації. Частину приміщень Стрийська міська рада здаватиме в оренду.

Переможцем та єдиним учасником торгів став київський «Будівельно-дорожній консорціум». Компанія зареєстрована 2020 року й займається будівництвом доріг і автострад. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що керівником компанії є Валерій Осипенко. Найбільші частки у власності консорціуму належать ПП «Автомагістраль» (20%), підприємству «Екранбуд» (20%), ТОВ «Сумимостбуд» (20%) та ТОВ «Луцька дорожня пересувна механізована колона» (12%). Консорціум входить до групи компаній волинських підприємців Івана та Максима Кобаків.