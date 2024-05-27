Зимноводівська сільрада фінансуватиме будівництво центру з власного бюджету

Зимноводівська сільська рада оголосила тендер на нове будівництво центру безпеки громадян у Зимній Воді. Споруда матиме укриття. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість робіт становить 40,9 млн грн. Збудувати центр планують до 1 серпня 2025 року.

Зазначимо, що центр збудують біля Зимноводівського цвинтаря У коментарі ZAXID.NET перший заступник сільського голови Назар Гнатишин розповів, що у двоповерховій будівлі працюватимуть пожежники, медики й комунальники.

«У центрі будуть ангари для пожежників, швидкої та поліції. Одна частина центру буде для медицини катастроф. Крім цього, там перебуватиме частина комунального підприємства, яке розмістить свою техніку. Роботи фінансуємо з місцевого бюджету. На 2024 рік передбачили 5 млн грн», – сказав Назар Гнатишин.

Аукціон, на якому виберуть підрядника, розпочнеться 10 червня. Переможця торгів обиратимуть за критерієм ціни. Учасники аукціону повинні надати інформацію про технічне обладнання, досвід виконання аналогічних робіт, фінансову звітність. Переможець торгів може залучати субпідрядників.

Нагадаємо, що центр безпеки громадян за 33 млн грн будують у Новому Кропивнику, що біля Східниці. Роботи почало виконувати ТОВ «Будівельний альянс "Монтажпроект"», яке належить родині скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича.