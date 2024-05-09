Гроші на будівництво спрямують з кредиту Європейського інвестиційного банку

У Великоберезовицькій громаді біля Тернополя збудують новий центр надання адміністративних послуг за понад 23 млн грн. Тендер виграло тернопільське підприємство «Тернопільбуд». Гроші на будівництво спрямують з гранту Європейського інвестиційного банку. В приміщення нового ЦНАПу також перенесуть частину відділів селищної ради.

Тендер на будівництво нового ЦНАПу в смт. Велика Березовиця відбувся в квітня 2024 року. Початкова вартість була 24,8 млн грн. Своє заявки подали два підприємства – ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» з Києва та ТОВ «Тернопільбуд». Київська фірма запропонувала виконати роботи за 23,5 млн грн. Заявка ТОВ «Тернопільбуд» була на 249 тис. грн дешевшою, тому переможцем визнали тернопільське підприємство.

Згідно з тендерної документації підрядник зобов’язаний до 31 грудня 2025 року побудувати нове приміщення для облаштування ЦНАПу всередині. Також провести там комунікації, поточні ремонти, облагородити територію. Будівлю побудують на вулиці Степана Бандери, 1-А.

В селищній раді відповідальна за тендер Галина Борсук-Бернадин пояснила ZAXID.NET, що громада вже заявила намір про укладання угоди, однак наразі є скарга, і тому процедуру тимчасово припинено. Гроші, які мають використати на будівництво нового ЦНАПу, залучені з кредиту від Європейського інвестиційного банку.

«Є проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”. Ці кошти передбачені лише на такі будівництва, облаштування нових адміністративних будівель. Вони не можуть залучатися на щось інше згідно з умовами кредитування», – розповіла Галина Борсук-Бернадин.

Наразі в селищі Велика Березовиця є Дія. Центр, однак приміщення для них орендують за велику суму, тому, на думку чиновників громади, нове приміщення дасть змогу економити на оренді. окрім того, сюди в перспективі переїдуть відділи селищної ради. Зараз працівники виконавчого органу працюють в старому приміщенні, яке фізично не може вмістити всіх.

Наразі в Великоберезовицькій громаді чекають на відповідь і результати перевірки з скарги на проведення тендеру. Після цього або оголосять новий тендер, або підпишуть угоду з переможцем державної закупівлі.