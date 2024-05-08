У селищній раді пояснили, що хотіли закупити додаткові роботи у підрядника, який раніше проводив реконструкцію стадіону

На Закарпатті посадовці селищної ради без використання електронної системи закупівель уклали договір на 7 млн грн для завершення будівельних робіт на місцевому стадіоні. Після втручання БЕБ селищна рада розірвала договір з підрядником.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 8 травня, у селищній раді пояснили, що хотіли закупити додаткові роботи у підрядника, який раніше проводив реконструкцію стадіону.

«Посадовці без використання електронної системи закупівель уклали договір підряду щодо завершення будівельних робіт. Вартість послуг становила майже 7 млн грн. Проаналізувавши наявні документи, співробітники БЕБ встановили, що договір на додаткові роботи було укладено з іншою компанією», – зазначили у Бюро економічної безпеки.

Після виявленого порушення селищна рада розірвала договір підряду, підписаний без проведення тендеру.