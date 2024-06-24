На Львівщині 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і загинув
У неділю, 23 червня, на Львівщині внаслідок ДТП загинув 18-річний мотоцикліст. Аварія трапилася у селі Лопатин Червоноградського району. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.
За інформацією правоохоронців, ДТП трапилася близько опівночі. 18-річний водій, керуючи мотоциклом, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги.
Внаслідок отриманих травм 18-річний хлопець загинув на місці події.
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