У неділю, 23 червня, на Львівщині внаслідок ДТП загинув 18-річний мотоцикліст. Аварія трапилася у селі Лопатин Червоноградського району. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, ДТП трапилася близько опівночі. 18-річний водій, керуючи мотоциклом, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги.

Внаслідок отриманих травм 18-річний хлопець загинув на місці події.