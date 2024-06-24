Велосипедист помер у лікарні

У неділю ввечері, 23 червня, на Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув 63-річний велосипедист. Аварія трапилася на автодорозі Великі Мости-Рава-Руська поблизу села Стаївка Червоноградського району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Fiat Doblo, 20-річна жителька одного з сіл району, наїхала на 63-річного велосипедиста, мешканця Червоноградського району.

фото поліції

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію, де, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.