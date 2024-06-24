Джонні Деппа у ролі Джека Горобця

Сценарист та продюсер франшизи «Пірати Карибського моря» Террі Россіо заявив, що студія розглядає повернення Джонні Деппа до ролі Джека Горобця.

Нагадаємо, через скандал з екс-дружиною Ембер Герд студія Disney відмовилась від співпраці з актором. Проте після того, як Джонні Депп виграв суд, його кар’єра відновлюється.

Оскільки йдеться про перезапуск «Піратів Карибського моря», шанувальники з нетерпінням чекають, чи повернеться актор до культової ролі капітана Джека Горобця.

Сценарист і продюсер франшизи Террі Россіо в інтерв'ю DailyMail.com заявив, що тепер, коли Депп «виправився», його з радістю приймуть назад у проект.

Россіо підкреслив, що повернення Деппа більше не є проблемою для фільму. Набагато важливіше знайти вдалий сценарій, партнерів по фільму та фінансування, щоб відродити франшизу Disney.

Россіо також додав, що Disney не лише варто було б повернути Деппа, але й спробувати возз'єднати весь акторський склад з оригінального фільму про піратів.

Однак сам Депп заявив, що наразі вирішив зосередитися на режисерський діяльності.