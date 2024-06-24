До розбору завалів залучили 121 рятувальника та 35 одиниць техніки

Рятувальники завершили розбір завалів на місці ракетного удару в Івано-Франківську. Місцевий ЦНАП почав приймати заяви від постраждалих на отримання відшкодування. Як людям виплачувати гроші, вирішуватимуть на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 24 червня, всього до розбору завалів залучили 121 рятувальника та 35 одиниць техніки. Крім того, працівники ДСНС допомагали облаштувати пошкоджені вікна і двері навчального закладу.

«Всього облаштовано 31 вікно та 4 дверей, змонтовано 1 перегородку, закріплено 4 вікна, демонтовано 11 віконних склопакетів. Також, завантажено та вивезено 80 тонн будівельного сміття. До робіт було залучено 49 рятувальників та 13 одиниць техніки», – інформують в ДСНС.

Постраждалі від ракетного удару по Івано-Франківську пишуть заяви на відшкодування на вулиці Береговій, 32. Там з ранку 24 червня працює автомобіль ЦНАПу, заяву також можна подати через «Дію», повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Ми зараз починаємо приймати заяви. Потім відповідна комісія виходить міряти вікна, двері, лоджії, аби відшкодувати кошти. Фіксуються наслідки руйнувань. Порахують суму збитків. Люди отримуватимуть грошову компенсацію згідно актів пошкодження. Завтра в нас позачергова сесія міської ради, де ухвалимо відповідне положення, за яким буде виплачуватися компенсація. Ми постараємось, щоб протягом 2-3 тижнів люди отримали кошти», – зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у ніч на суботу, 22 червня, зазнав руйнувань Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу та поруч розташовані будинки. За попередніми даними, через обстріл пошкоджено 14 будівель університету і вибито понад 800 вікон.