Спортивний майданчик на Науковій,25 до ремонту у 2020 році

Ліцей №45 Львівської міської ради уклав угоду з ТОВ «Торгово-промислова компанія "Будспорт"» на капітальний ремонт спортивного майданчика, що на Науковій, 25. Згідно з сайтом державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 9,4 млн грн. Відремонтувати спортивний майданчик планують до кінця 2024 року.

У технічній документації йдеться, що планують замінити основи та покриття майданчика, відремонтувати трибуни та сходи, встановити огорожу та вуличні меблі. Крім цього, облаштують дренажну систему поля та водовідведення, встановлять систему відеонагляду, волейбольну та баскетбольну сітки. Гарантійний термін експлуатації має становити 10 років.

Зазначимо, що ліцей №45 вже проводив тендер на ремонт спортивного майданчика у 2021 році. Тоді переможцем та єдиним учасником торгів також стало ТОВ «Торгово-промислова компанія "Будспорт"», яке мало до кінця 2022 року провести роботи за 9,5 млн грн. Держаудитслужба провела моніторинг закупівлі й рекомендувала розірвати договір, оскільки тендерну документацію склали з порушеннями. Проте підрядник почав ремонтувати майданчик. Договір за згодою сторін розірвали 27 травня 2024 року. ТОВ «ТПК "Будспорт"» за виконані роботи отримало 5,4 млн грн.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що львівське ТОВ «ТПК "Будспорт"» працює з 2017 року й займається будівельними роботами. Директором компанії є Павло Семак, а власником Роман Блащак. Зазначимо, що Роман Блащак з 2007 по 2014 роки на громадських засадах працював помічником депутатів від «Партії регіонів». За 2023 рік ТОВ «ТПК "Будспорт"» отримало державних підрядів на понад 63 млн грн.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу, в якій йдеться, що ТОВ «ТПК "Будспорт"» підозрюють у привласненні 4,8 млн грн під час будівництва спортивного розважального комплексу по вулиці Сагайдачного в селі Зубра біля Львова. Компанія не встановила обладнання, за яке їй заплатив замовник, а на частину робіт завищила ціни.

У липня 2023 року сайт NGL.media розповідав, що власника ТОВ «ТПК "Будспорт"» Романа Блащака неодноразово викривали у зловживаннях на держзакупівлях журналісти зазначають, що він завищив на 1,2 млн грн ціни на будівництво нового спортивного майданчика у Славському.