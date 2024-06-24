Лідер КНДР Кім Чен Ин перед зустріччю з Путіним пообіцяв повну підтримку війни Росії в Україні

США, Японія та Південна Корея засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією, зокрема постачання зброї з Північної Кореї. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікованій на сайті Держдепартаменту США в неділю, 23 червня.

У заяві наголосили, що військова співпраця між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, продовжує «страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі».

«Розвиток партнерства між КНДР і Росією, про що свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту російського лідера Владіміра Путіна до Пхеньяна 19 червня, має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України в його боротьбі за свободу і незалежність проти жорстокої агресії Росії», – ідеться у тексті заяви.

США, Японія та Південна Корея надалі посилюватимуть дипломатичну та безпекову співпрацю з метою запобігання ескалації ситуації. Зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї та Японії залишаються непохитними. Також країни закликали КНДР припинити подальші провокації й повернутися до переговорів.

Як повідомляв ZAXID.NET, Південна Корея заявила, що не стане обмежувати себе у наданні допомоги Україні, зокрема військової, якщо Росія почне надавати КНДР високоточне озброєння. Це сталось після того, як 19 червня 2024 року президент Росії Владімір Путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір «про всеосяжне стратегічне партнерство», який зобов’язує країни співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.