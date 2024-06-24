Зараз Геннадій Когут працює директором Турківського НВК

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав невинуватим колишнього мера Турки Геннадія Когута, якого звинувачували у зловживанні службовим становищем. В опублікованому у судовому реєстрі вироку йдеться, що у 2016 обвинувачений був на посаді міського голови Турки й міг переплатити 771 тис. грн за сміттєвоз. Однак суд визнав, що докази є необґрунтованими. Геннадій Когут називає цю справу політичним замовленням, за яким стоїть тодішній голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Зазначимо, що Турківська міськрада у листопаді 2016 року оголосила тендер на закупівлю сміттєвоза з заднім завантаженням за очікуваною вартістю 1,2 млн грн. Переможцем торгів став підприємець Володимир Маркович, який запропонував придбати сміттєвоз MAN за 1,18 млн грн. Однак коли підрядник надав техніку, то у міськраді з'ясували, що вона неякісна. Через це Володимир Маркович замість MAN надав КамАЗ.

Прокурор Назар Мотрук у суді доводив, що міськрада не перевірила техніку, підробила документи про огляд. Контролювати огляд мав особисто Геннадій Когут. Відтак його звинувачували в переплаті 771 тис. грн. Прокурор доводив, що ринкова вартість сміттєвоза становить 405 тис. грн. Однак суд вважає, що неможливо довести переплату за сміттєвоз, а еквіваленти закупівлі, які наводять експерти, мають гірші характеристики.

Під час судових засідань Геннадій Когут не визнав провину. Його адвокат зміг довести, що докази у справі необґрунтовані. Суд визнав Геннадія Когута невинним у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Витрати на судові експертизи, які становлять майже 56 тис. грн, сплатять коштом держави. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Зазначимо, що 58-річний Геннадій Когут народився у селі Верхня Яблунька Турківського району. Зараз він працює директором Турківського закладу загальної середньої освіти l-lll ступенів. З 2015 до 2020 року Геннадій Когут був міським головою Турки. В інтерв'ю сайту «Львівська мануфактура новин» Когут заявив, що справа була політичним замовленням тодішнього голови Львівської ОДА Олега Синютки, якого він неодноразово критикував. За словами ексмера, він подаватиме до суду на прокуратуру, щоб та відшкодувала завдані йому збитки.

Нагадаємо, що 2021 року Геннадія Когута тимчасово відсторонили від посади директора Турківського НВК, оскільки він не хотів вакцинуватися. Когут подавав до суду, оскільки вважав, що його права порушили.