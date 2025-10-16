Вигляд нового дрона, розробленого американською компанією у співпраці з українським підприємством

Американська компанія Auterion повідомила про успішне завершення проєкту Artemis зі створення далекобійного ударного дрона-аналога іранським Shahed та заявила про його «дальній транзит і наземне спрацювання». За даними Defence Express, ці дрони вже випробували по території Росії.

Далекобійний дрон Artemis​ ALM-20 створений спільно з української компанією. Її назву не розкривають з міркувань безпеки.

За даними Auterion, цей дрон має дальність до 1600 км, може нести бойову частину в 45 кг та обладнаний візуальним наведенням за допомогою алгоритмів ШІ. Зазначається, що особливістю нового дрона є система навігації та наведення на базі комп'ютера Skynode, яка дозволяє БпЛА наводитися та уражати ціль при збоях супутникової навігації. Візуально він схожий до іранського дрона-камікадзе Shahed, який, своєю чергою, був скопійований з німецького DAR.

У компанії стверджують, що дрон пройшов повноцінні випробування. За даними Auterion, вони включали «запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання».

У пресслужбі компанії повідомили, що спільно з Міноборони США та іншими партнерами починає масштабувати виробництво цих безпілотників. Зазначається, що виробничі лінії збудують в Україні, Сполучених Штатах та Німеччині.

«Наразі повідомлення від Auterion виглядає просто феноменальним, бо мова йде про масовий серійний автономний далекобійний дрон, ефективність якого вже доведена під час реальних ударів по РФ, бо інакше важко трактувати фразу про "дальній транзит і наземне спрацювання". Більше того, вочевидь менші версії цього дрона вже публічно демонструвались в Україні», – йдеться у статті Defence Express.

Видання нагадало, що схожі на Artemis, проте значно менші дрони UAS SETH вперше показали в бою у березні 2025 року – на відео, яке оприлюднила 12-та бригада спеціального призначення «Азов», видно ураження ворожої вантажівки.

Нагадаємо, 8 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала в парі ракети «Нептун» та «Фламінго». Крім того, він розповів, що найбільшу результативність у далекобійних атаках по Росії показав безпілотник «Лютий».