Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про спільне з Україною виробництво дронів

Французька автомобільна компанія налагодить в Україні виробництво дронів, що надходитимуть на озброєння двох країн. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає «Мілітарний».

За словами Себастьяна Лекорню, французький автовиробник у співпраці з однією з оборонних компаній Франції налагодить в Україні виробничі лінії дронів. Виготовлені безпілотники надходитимуть на озброєння французької та української армій. Збройні сили Франції зможуть використовувати ці дрони під час регулярних навчань, максимально наближених до умов, у яких зараз воює Україна. Втім, про які саме безпілотники йдеться, французький міністр не уточнив. Проте зазначив, що на заводах працюватимуть українські фахівці.

«Українці перевершують нас у здатності не лише проєктувати безпілотники, а й розробляти під них сучасні бойові доктрини», – зазначив Себастьян Лекорню.

Крім того, Україна ділитиметься з Францією тактичним досвідом на передовій. Йдеться також про досвід у радіоелектронній боротьбі та інших операцій. Завдяки співпраці з Україною Франція планує отримати військові знання, що відповідають сучасним умовам.

Нагадаємо, 26 березня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виділення для України негайного пакета військової допомоги вартістю 2 млрд євро. До нього увійшли засоби ППО, бронемашини VAB та AMX-10 RC, САУ Caesar, ракети Milan й MICA та інші боєприпаси.