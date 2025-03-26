Володимир Зеленський та Емманюель Макрон на пресконференції в Парижі 26 березня

Франція надасть України новий пакет негайної військової допомоги вартістю 2 млрд євро. Про це повідомив у середу, 26 березня, президент Франції Емманюель Макрон.

«Ця підтримка повинна відповідати першочерговим запитам українських Збройних сил», – заявив він під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.

До оборонного пакета увійдуть:

протитанкові ракети Milan,

засоби протиповітряної оборони,

ракети MICA для французьких винищувачів Mirage-2000, нещодавно переданих Україні,

протиповітряні ракети Mistral,

бронемашини VAB та AMX-10 RC,

боєприпаси, включно із дистанційно керованими снарядами.

Також Франція забезпечить виробництво техніки на території України шляхом партнерських угод між оборонними підприємствами країн.

Завтра Франція також братиме участь у дискусії щодо тривалого припинення вогню в Україні. За словами Макрона, Росію зараз нічого не стримує від порушення перемир’я.

«Наша мета – дозволити Україні, по-перше – утримати зараз ситуацію на фронті, чинити відсіч агресії зараз, але при цьому наближати перспективи тривалого миру, якого ми всі прагнемо», – сказав Макрон.

Нагадаємо, 19 березня німецьке міністерство фінансів погодило додаткові витрати на допомогу Україні у розмірі 3 млрд євро військової допомоги. Також з 2026 по 2029 роки Мінфін Німеччини планує схвалити зобов’язання щодо виділення Україні військової допомоги на 8,252 млрд євро. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від країни становитиме понад 11 млрд євро.