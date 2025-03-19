Німецький уряд погодив виділення додаткових 3 млрд євро військової допомоги Україні. Це відбулося після того, як Бундестаг ухвалив план фінансової реформи, повідомило у середу, 19 березня, Reuters із посиланням на документ німецького міністерства фінансів.

Рішення вдалося ухвалити після того, як канцлер Олаф Шольц та його уряд, який незабаром піде у відставку, наполіг на пом’якшення правил запозичень для додаткової допомоги в межах фінансової реформи. Міністр фінансів Йорг Кукіс поінформував бюджетний комітет парламенту, що урядовці виконали вимоги для додаткової допомоги.

Згідно з листом, у 2025 році німецьке міністерство фінансів погодило додаткові витрати на допомогу Україні у розмірі 2,547 млрд євро. Зазначається, що разом з іншими сумами, зокрема, відшкодуваннями з Європейського фонду миру, Німеччина виділить приблизно 3 млрд євро.

З 2026 по 2029 роки Мінфін Німеччини планує схвалити зобов’язання щодо виділення Україні військової допомоги на 8,252 млрд євро. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від країни становитиме понад 11 млрд євро. Щодо виділення цих коштів у п’ятницю, 21 березня, голосуватиме верхня палата Бундесрату.

Нагадаємо, дискусії щодо виділення Україні додаткових мільярдів євро тривали з початку 2025 року. Наприкінці січня члени парламенту не змогли проголосувати за виділення додаткових 3 млрд євро Україні – голосування набрало 320 голосів з 366 необхідних. Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що виділення цих грошей нібито блокував Олаф Шольц, щоб начебто не втрачати рейтинги перед виборами. Втім, згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував ці повідомлення.