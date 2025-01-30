Німецький парламент втратив кворум через брак депутатів для голосування

Депутати німецького парламенту були змушені дострокового припинити засідання Бундестагу через партійні розбіжності щодо питання фінансування додаткової військової допомоги Україні. Про це повідомили агентство «Укрінформ» та радіостанція Deutsche Welle в четвер, 30 січня.

Зазначається, що пропозицію виділити додаткову військову допомогу на суму до 3 млрд євро Україні на обговорення винесла Вільна демократична партія. Згадані гроші пропонувалось скерувати на вкрай необхідні для України системи протиповітряної оборони. У голосуванні цього питання взяли участь лише 320 депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідно як мінімум 366 голосів.

Після дебатів заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт з партії «Союз-90/Зелені» достроково закрила засідання, попри те, що на порядку денному ще залишалися інші питання.

Зазначається, що пізніше цього тижня в Бундестазі запланована ще одна дискусія щодо військової допомоги Києву. Її ініціювали ліві політичні сили, які заперечують будь-які поставки Україні.

Блокування оборонного пакета Україні

Раніше газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти виділення Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро, щоб не відштовхнути потенційних виборців на дострокових виборах 25 лютого. В уряді Німеччини 10 січня не підтвердили цю інформацію, але й не спростували її.

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц блокує надання Україні пакета військової допомоги на майже 3 млрд євро. Проте він зауважив, що внутрішнє узгодження вмісту допомоги в уряді Німеччини ще триває.

Німецький уряд не може дійти згоди щодо способу надання Україні надпланової військової допомоги. Олаф Шольц пропонував зробити це завдяки збільшенню державного боргу. Натомість опозиційний блок ХДС/ХСС, ВДП і деякі представники зелених переконані, що постачання зброї Україні можна профінансувати шляхом незапланованих видатків у бюджеті на поточний рік, пояснює DW.

Зазначимо, попередньо, Німеччина планує надати Україні 4 млрд євро військової допомоги впродовж 2025 року. Анналена Бербок підкреслила, що у 2024 році уряд ФРН виділив на підтримку України майже 7 млрд євро. За словами міністерки, якщо тепер Німеччина надаватиме лише половину торішньої суми або трохи більше, то це означатиме скорочення здатності України оборонятися.