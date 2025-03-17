У новому пакеті військової допомоги Німеччина передала Україні три додаткові ЗСУ Gepard
Німеччина суттєво збільшила постачання боєприпасів, патронів, систем для розмінування тощо
Німеччина оприлюднила список військової допомоги для Сил оборони України, наданої після 17 лютого. Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду в понеділок, 17 березня.
До нового пакета допомоги увійшли 24 машини із захистом від мін і засідок MRAP, боєприпаси для танків Leopard 1 та бойових машин піхоти Marder.
Від Німеччини українська протиповітряна оборона отримає три зенітних самохідних артилерійних установок Gepard та 10 тис. боєприпасів для них, а також ракети до зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM.
Також у переліку вказано, що Україна отримає від Німеччини:
- 5 тис. боєприпасів 155-мм;
- 2 тис. боєприпасів 122-мм;
- 50 розвідувальних дронів Vector;
- 30 гусеничних дронів Gereon RCS;
- 30 систем виявлення дронів.
Українські інженерні підрозділи також оснастять:
- двома бронемашинами для розчищення мінних полів Winsent 1;
- сотнею переносних систем розмінування H-PEMBS;
- двома мінними тралами.
Сили оборони також отримають 556 лазерних далекомірів, 255 інфрачервоних біноклів та дві прикордонні машини.
Окрім того, Німеччина передасть 8 тис. боєприпасів для 120-мм міномета, 95 штурмових гвинтівок MK 556, 1340 штурмових гвинтівок HK 416 та 765 аптечок.
Також у планах німецького уряду надати Україні 10 протидронних сенсорів і глушників та 256 лазерних далекомірів.
В уряді уточнили, що від початку вторгнення РФ в Україну Німеччина поставила Києву матеріальних засобів на суму у 5,2 млрд євро. Також понад 10 тис. українських захисників пройшли військову підготовку в Німеччині.
Як писав ZAXID.NET, 17 лютого уряд Німеччини оголосив про надання нового масштабного пакета військової допомоги Україні. До нього увійшли патрони, снаряди, дрони, артилерійські установки, зброя, авто та інші засоби.