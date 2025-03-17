Німецька зенітна самохідна установка Gepard

Німеччина оприлюднила список військової допомоги для Сил оборони України, наданої після 17 лютого. Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду в понеділок, 17 березня.

До нового пакета допомоги увійшли 24 машини із захистом від мін і засідок MRAP, боєприпаси для танків Leopard 1 та бойових машин піхоти Marder.

Від Німеччини українська протиповітряна оборона отримає три зенітних самохідних артилерійних установок Gepard та 10 тис. боєприпасів для них, а також ракети до зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM.

Також у переліку вказано, що Україна отримає від Німеччини:

5 тис. боєприпасів 155-мм;

2 тис. боєприпасів 122-мм;

50 розвідувальних дронів Vector;

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів.

Українські інженерні підрозділи також оснастять:

двома бронемашинами для розчищення мінних полів Winsent 1;

сотнею переносних систем розмінування H-PEMBS;

двома мінними тралами.

Сили оборони також отримають 556 лазерних далекомірів, 255 інфрачервоних біноклів та дві прикордонні машини.

Окрім того, Німеччина передасть 8 тис. боєприпасів для 120-мм міномета, 95 штурмових гвинтівок MK 556, 1340 штурмових гвинтівок HK 416 та 765 аптечок.

Також у планах німецького уряду надати Україні 10 протидронних сенсорів і глушників та 256 лазерних далекомірів.

В уряді уточнили, що від початку вторгнення РФ в Україну Німеччина поставила Києву матеріальних засобів на суму у 5,2 млрд євро. Також понад 10 тис. українських захисників пройшли військову підготовку в Німеччині.

Як писав ZAXID.NET, 17 лютого уряд Німеччини оголосив про надання нового масштабного пакета військової допомоги Україні. До нього увійшли патрони, снаряди, дрони, артилерійські установки, зброя, авто та інші засоби.