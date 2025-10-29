Катер Combat Boat 90 на озброєнні ВМС України

Військово-морські сили ЗС України сформували повний дивізіон зі штурмових катерів Combat Boat 90 (CB90). Нові судна Україні нещодавно передали Швеція та Норвегія. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в середу, 29 жовтня.

Неїжпапа зазначив, що шведські катери CB90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО.

«Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства», – сказав командувач.

Передані українським морякам катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки. Постачання катерів відбулось в межах Коаліції морських спроможностей України, створеної для посилення потенціалу Військово-морських сил.

Додамо, що кількість катерів у дивізіоні залежить від його структури (малі дивізіони: 4-6 катерів; стандартні дивізіони: 8-12 катерів; розширені дивізіони: 12-16 катерів).

Скільки саме штурмових катерів Combat Boat 90 на озброєнні ВМС ЗСУ невідомо. У лютому 2024 року уряд Швеції оголосив, що передасть Україні десяток бойових катерів CB-90.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо направлення підрозділів Збройних сил України за кордон під час дії воєнного стану. Згідно зі законом, 321 українського військового направлять до Туреччини та Великої Британії – для обслуговування українських військово-морських кораблів, що нині перебувають у цих країнах.