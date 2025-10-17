Чим саме вдалось знищити ворожу ціль, військові не уточнили

Українські військові знищили морський безекіпажний катер російських окупантів, що проник у територіальні води країни. Про це повідомили в пресслужбі ВМС ЗСУ 17 жовтня.

Російський катер виявили в районі, близькому до маршрутів цивільного судноплавства. Ворожу ціль знищили Військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки.

«Знищення дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства», – сказали військові.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія має кілька моделей надводних дронів. Над їхньою розробкою росіяни працювали понад півтора року.