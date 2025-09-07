Буданов зауважив, що окупанти активно застосовують нові технології

Російські загарбники понад півтора року працювали над розробкою власних надводних дронів. Наразі Росія має кілька моделей цих дронів, зокрема дрон «Зефір», який вона нещодавно застосувала. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.

За словами Буданова, цього слід було очікувати, адже «еволюція не може оминути одну сторону».

Він запевнив, що до українських надводних дронів Magura росіянам ще далеко, оскільки ці безпілотники продовжують вдосконалювати.

Водночас за словами очільника ГУР, російське військове командування активно застосовує нові технології, в тому числі штучний інтелект, у своїй роботі.

«Вони (йдеться про росіян, – ред.) на більш високому рівні почали його використовувати…На рівні штабів. Вони дуже часто почали застосовувати ШІ для обрахування своїх стратегічних планів», – пояснив Кирило Буданов.

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони. Дрон визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року дрони Magura V5 уразили 14 російських кораблів, 8 з яких вдалось знищено повністю. Також ці дрони можна використовувати для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби й охорони морського флоту.

2 травня 2025 року бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura V7. Удар по російському винищувачу стався за 50 км від порту міста Новоросійськ.