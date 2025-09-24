Наслідки атаки на Новоросійськ 24 вересня

У середу, 24 вересня влада російського міста Новоросійськ заявила про атаку безпілотників та морських дронів на місто. Губернатор Краснодарського краю заявив про загиблих та постраждалих.

Російські телеграм-канали поширили відео, на яких видно атаку морських дронів, а також БпЛА. Раніше мер Новоросійська повідомляв про загрозу застосування безпілотників.

На оприлюднених відео видно наслідки ударів по Новоросійську – у кількох місцях поблизу моря видно задимлення. Крім того, у соцмережах поширили відео пошкодженого готелю «Новоросійськ».

Місцева влада заявила про двох загиблих та трьох постраждалих. Крім того, росіяни повідомили про пошкодження п’ятьох житлових будинків.

Зазначимо, Новоросійськ – місце основного базування Чорноморського флоту Росії. Сюди російські кораблі перевели з тимчасово окупованого Криму через систематичні ракетні та дронові удари України.

У пресслужбі Генштабу атаку на Новоросійськ наразі не коментували.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня дрони також атакували нафтопереробний завод «Газпром Нафтохім Салават», розташований російській республіці Башкортостан, за 1500 км від кордону з Україною. Внаслідок атаки НПЗ зазнав пошкоджень, там зайнялася пожежа.