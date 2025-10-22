Володимир Зеленський підписав закон № 4629-IX

Президент Володимир Зеленський 21 жовтня підписав закон № 4629-IX щодо направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно зі законом, 321 українського військовослужбовця направлять до Туреччини та Великої Британії – для обслуговування українських військово-морських кораблів, що нині перебувають у цих країнах.

«Реалізація Закону сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України», – повідомили у Раді.

Як йдеться в документі, підрозділи ЗСУ в Туреччині та Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії на час дії воєнного стану обслуговуватимуть такі судна:

корвет Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Іван Мазепа» типу Ada в Туреччині обслуговуватиме екіпаж загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

протимінні кораблі «Черкаси», «Чернігів» (типу «Sandown»), «Маріуполь», «Мелітополь», «Генічеськ» (типу Alkmaar) у Великій Британії обслуговуватимуть до 215 військовослужбовців.

Витрати на направлення та перебування ЗСУ на території Туреччини та Великої Британії в розмірі 135 млн грн візьме на себе Міністерство оборони України.

Нагадаємо, у Туреччині триває будівництво двох українських корветів «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський». Однак через дію Конвенції Монтре прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли у період війни обмежений. Через це українські корвети наразі не можуть потрапити до Чорного моря й залишаються в портах Туреччини. Під положення цієї Конвенції також підпадають українські протимінні кораблі у Великій Британії.