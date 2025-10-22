Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії
Бійці обслуговуватимуть українські військові кораблі та опановуватимуть складну військову техніку
До теми
Президент Володимир Зеленський 21 жовтня підписав закон № 4629-IX щодо направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради з посиланням на картку законопроєкту.
Згідно зі законом, 321 українського військовослужбовця направлять до Туреччини та Великої Британії – для обслуговування українських військово-морських кораблів, що нині перебувають у цих країнах.
«Реалізація Закону сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України», – повідомили у Раді.
Як йдеться в документі, підрозділи ЗСУ в Туреччині та Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії на час дії воєнного стану обслуговуватимуть такі судна:
- корвет Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Іван Мазепа» типу Ada в Туреччині обслуговуватиме екіпаж загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
- протимінні кораблі «Черкаси», «Чернігів» (типу «Sandown»), «Маріуполь», «Мелітополь», «Генічеськ» (типу Alkmaar) у Великій Британії обслуговуватимуть до 215 військовослужбовців.
Витрати на направлення та перебування ЗСУ на території Туреччини та Великої Британії в розмірі 135 млн грн візьме на себе Міністерство оборони України.
Нагадаємо, у Туреччині триває будівництво двох українських корветів «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський». Однак через дію Конвенції Монтре прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли у період війни обмежений. Через це українські корвети наразі не можуть потрапити до Чорного моря й залишаються в портах Туреччини. Під положення цієї Конвенції також підпадають українські протимінні кораблі у Великій Британії.