Верховна Рада на засіданні 21 жовтня проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – із 5 листопада 2025 року по 3 лютого 2026 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт №14128 про продовження воєнного стану проголосували 317 народних депутатів. Ще 315 нардепів схвалили продовження загальної мобілізації (законопроєкт №14129).

Єдиний депутат, який проголосував проти обох ініціатив, – член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Зауважимо, починаючи з квітня Гончаренко послідовно голосує проти продовження воєнного стану та мобілізації. Своє рішення він пояснює відсутністю закону про чіткі терміни служби й демобілізацію українських військових.

Нагадаємо, це вже 17-те голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.