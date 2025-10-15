Шукачі притулку з України в Німеччині отримують негайний доступ до ринку праці та соціальних послуг

Упродовж останніх тижнів в Німеччині різко зросла кількість українців, які шукають захисту. Це сталося після скасування заборони на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 22 років, повідомила німецька газета Die Welt в середу, 15 жовтня.

За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ, скасування заборони на виїзд для українських чоловіків віком від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на надання притулку від цієї групи «з приблизно 100 на тиждень до того, як постанова набула чинності, до приблизно 1 000 на тиждень».

В МВС Німеччини наразі не можуть оцінити, чи продовжиться ця тенденція.

Водночас упродовж літа 2025 року загальна кількість українців, які шукають притулку в Німеччині, також зросла. За даними німецького Міністерства внутрішніх справ, у травні 2025 року через реєстраційну систему Free було розподілено 7961 українця, у серпні – 11 277, а у вересні – 18 755.

«На відміну від шукачів притулку, наприклад, із Сирії чи Афганістану, шукачі притулку з України отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соціальних послуг», – нагадує видання.

Зазначається, що станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано загалом 1 млн 293 тис. 672 громадянина, які втекли до Німеччини з лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною війною в Україні.

Федеральне міністерство внутрішніх справ не змогло точно повідомити, скільки людей з України вже покинули Німеччину. Однак речниця заявила, що на кінець вересня німецькі органи влади зареєстрували близько 450 тис. осіб з України, які «більше не перебувають на території країни».

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон під час дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 22 років. З 28 серпня Державна прикордонна служба розпочала пропуск через державний кордон чоловіків від 18 до 22 років включно.

Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення (у понад 10 разів) кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.