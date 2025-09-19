Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку для українських біженців

Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку, тому в країні планують змінити правила проживання для чоловіків-біженців з України. Про це у четвер, 18 вересня, повідомило видання NOS.

Виконувачка обов’язків міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, повинні самостійно подбати про своє житло.

«Ця заява пролунала у відповідь на заклик Червоного Хреста та муніципалітетів, які дедалі частіше постають перед труднощами щодо розміщення українців. Через перевантаження системи багато людей змушені ночувати на вулиці або в авто», – йдеться у повідомленні.

Кейзер наголосила, що чоловіки можуть звернутися за допомогою до роботодавців, але матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок. Також вона зазначила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни ЄС, мають бути заохочені до повернення до тієї держави.

Відомо, що наразі муніципалітети мають у своєму розпорядженні приблизно 97 тис. місць для розміщення українців, і всі вони зайняті. При цьому щомісяця в країну прибувають ще сотні біженців. У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість – 435 людей.

Нагадаємо, 16 вересня Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поступового згортання програми тимчасового захисту для українців. Вона триватиме до 4 березня 2027 року.