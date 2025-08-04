Нідерланди передадуть Україні деталі та ракети для системи Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про виділення нового пакета оборонної допомоги для України вартістю 500 млн євро. Гроші спрямують не посилення української ППО. Про це у понеділок, 4 серпня, глава нідерландського оборонного відомства повідомив у соцмережі ікс.

«Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони й боєприпасів. Як перший союзник у НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєнь на суму 500 млн євро (включно з ракетами та деталями до Patriot). Це допоможе Україні захистити себе і Європу від російської агресії», – написав Рубен Брекельманс.

Однак Рубен Брекельманс не розкрив деталей щодо оголошеного пакету допомоги. Зокрема, він не уточнив термінів поставки озброєння. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив деталі з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом та подякував країні за допомогу.

«Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей! Це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні 17 систем ППО систем протиповітряної оборони Patriot, більшість з яких розмістять на фронті. За словами Трампа США забезпечить виробництво систем, а фінансуватимуть його європейські країни.

За словами Володимира Зеленського, Німеччина та Норвегія висловили готовність профінансувати постачання трьох систем Patriot. 26 липня, про готовність підтримати українську ППО та ініціативу Дональда Трампа оголосила Литва. Міністерка оборони країни Довіле Шакалєнє повідомила, що Литва виділить для української ППО 30 млн євро.