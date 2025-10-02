Черга охочих потрапити до Польщі на пішому переході в пункті попуску Шегині-Медика

Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення (у понад 10 разів) кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза. Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит ZAXID.NET.

За даними прикордонної служби Польщі, з 28 серпня до 28 вересня 2025 року до Польщі в'їхало понад 56 тис. громадян України віком 18-22 років, а виїхало з Польщі понад 19,2 тис.

Так станом на кінець вересня кількість хлопців такого віку, які в’їхали до Польщі, збільшилася більше ніж у 10 разів, порівняно з попереднім місяцем. А кількість тих, хто виїхав з Польщі за місяць зросла у понад 3,5 раза.

Варто зауважити, що Державна прикордонна служба України не повідомляє офіційної статистики щодо кількості хлопців віком 18-22 роки, які виїхали за кордон чи повернулися в Україну після нововведень уряду.

«Відповідно до чинного законодавства та існуючої системи державної звітності в Держприкордонслужбі окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років не передбачено», – повідомили ZAXID.NET у 7 прикордонному Карпатському загоні.

Нагадаємо, за дорученням президента уряд запровадив нові правила перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану. З 28 серпня Державна прикордонна служба розпочала пропуск через державний кордон України чоловіків від 18 до 22 років включно.