Віталій Козловський під час волонтерської поїздки на фронт у березні 2023 року

38-річний український співак Віталій Козловський вступить до лав ЗСУ. Про отримання повістки він 13 червня повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«От і до мене прийшла повістка», – лаконічно зазначив Козловський під знімком, на якому спілкується з представником військкомату.

Як уточнила менеджерка Козловського Юлія Бакуменко у коментарі TabloID, артистові вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. Така форма повістки видається військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до служби. Фактично такий вид повістки – це безпосередній виклик до армії. Де саме проходитиме службу Козловський наразі невідомо.

38-річний Віталій Козловський народився у Львові. За освітою він журналіст, навчався у Львівському університеті імені Івана Франка. Переміг в першому сезоні музичного телепроекту «Шанс» в 2003 році, і після цього здобув популярність. Після цього встиг потрапити у низку скандалів. Козловського критикували після публікації його фото з екс-очільницею Слов'янська Нелею Штепою, звинуваченою у сепаратизмі.

У 2016 році в інтерв'ю «Апострофу» на запитання стосовно приналежності Криму, відповів, що «йому все одно, що і де знаходиться». 9 травня 2018 року виступив у Москві на святковому концерті до 9 травня. У 2021 році дав велике інтерв'ю одіозній телеведучій Сніжані Єгоровій, де скаржився на утиски у Львові за те, що розмовляє російською. Також заявив, що зі своїм батьком тривалий час розмовляв українською мовою, але зараз перейшов на російську.

Проте після початку повномасштабного російського вторгнення Козловський змінив позицію, зайнявся волонтерством і почав активно допомагати ЗСУ.