Начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап розповів, кого зараз потребують Сили оборони

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) отримали запит на мобілізацію чоловіків, які добре володіють іноземними мовами. Вони потрібні для освоєння сучасного західного озброєння, повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап.

«Зараз маємо запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів», – сказав він на брифінгу в Харкові, повідомляє «Арміяінформ».

Арап нагадав, що планові завдання з мобілізації для регіонів визначає Генеральний штаб Збройних сил України. Своєю чергою ТЦК та СП діють відповідно до вказаних вимог – направляють необхідну кількість військовозобов’язаних до визначених військових навчальних центрів та закладів. Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей кожного конкретного мобілізованого з метою визначення його подальшої профільної підготовки.

Начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначив, що жоден військовозобов’язаний не може бути призваний до військової частини, яка залучена в зоні бойових дій, без фахової підготовки.

«Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної або півторамісячної підготовки», – розповів полковник Володимир Арап.

Він нагадав, що відповідно до указу президента від 1 травня, загальну мобілізацію було продовжено на три місяці – до 18 серпня.

– Як і раніше, мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку.