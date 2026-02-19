У четвер, 14 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Оскаржує в суді. Аеропорт «Львів» хоче скасувати зміни до генплану села Сокільники. Мешканці проти. У Господарському суді Львова відбулося судове засідання щодо забудови вулиці Котляревського, 49. Протиаварійний ремонт. На магістральних дорогах терміново почали ліквідовувати ями. Реабілітація в Unbroken. Ветеран після важких поранень вчиться жити по-новому.

