У Львові відбулося перше судове засідання щодо розширення села Сокільники
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 лютого
У четвер, 14 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Оскаржує в суді. Аеропорт «Львів» хоче скасувати зміни до генплану села Сокільники.
- Мешканці проти. У Господарському суді Львова відбулося судове засідання щодо забудови вулиці Котляревського, 49.
- Протиаварійний ремонт. На магістральних дорогах терміново почали ліквідовувати ями.
- Реабілітація в Unbroken. Ветеран після важких поранень вчиться жити по-новому.
