Росіянин вбив свого напарника та їм його два тижні

В одному з підрозділів російської армії, який воює на Куп’янському напрямку, зафіксували канібалізм. У радіоперехопленнях Головного управління розвідки, оприлюднених 20 червня, росіяни обговорюють, як один із російських солдатів з’їв вбитого ним товариша.

За даними ГУР, росіяни з’ясували, що зниклий солдат із позивним «Фома» був вбитий своїм товаришем із позивним «Брєлок». Після вбивства «Брелок» з’їв свого товариша по службі.

«Ніхто нікуди не з**бувався, “Брєлок” його завалив, а потім їв нах*й два тижні», – розповів у перехопленій розмові командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії російської армії.

Самого «Брєлка» також знайшли мертвим. Обидва солдати служили у складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії, який воює на Куп’янському напрямку. Зокрема, солдати цього батальйону ведуть бойові дії в районі селищ Западне та Лиман Перший.