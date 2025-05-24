Спецпідрозділи Головного управління розвідки міністерства оборони України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців російськими окупантами. Про це повідомила пресслужба ГУР в суботу, 24 травня.

У відомстві зазначили, що в багатьох випадках зафіксовані прямі накази російського командування вбивати військовополонених українців.

«Ці злочини – складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора – Росії. Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року вона вказала на зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон», – ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: «Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці».

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN відзначив, що страти українських захисників би не відбувались «з такою кількістю та частотою без наказу – або принаймні згоди – від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента».

В українській розвідці нагадали, що всі зібрані дані про воєнні злочини передаються для подальших розслідувань правоохоронцям. Там запевнили, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 травня на Донеччині російські окупанти стратили двох полонених українських військових. Наразі тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину росіян.