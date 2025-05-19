Сергій Чумасов у залі суду

У понеділок, 19 травня, у Росії суд незаконно виніс вирок українському військовослужбовцю Сергію Чумасову, який потрапив у полон у Курській області. Українського захисника звинуватили нібито у вчиненні теракту та незаконно засудили до 15 років позбавлення волі.

За версією російських слідчих, у жовтні 2024 року Сергій Чумасов нібито незаконно потрапив на територію Росії «з метою вчинення терористичного акту». Російське слідство стверджує, що Чумасов, який потрапив на Курщину, був озброєний автоматом АК-74 та гранатометом.

Російські слідчі також звинуватили українського військового у нібито мінуванні доріг у селі Ольгівка Кореневського району Курщини та «перешкоджанні евакуації цивільного населення» начебто із погрозами зброєю.

Сергія Чумасова взяли в полон російські солдати, які передали українця слідчим органам. Російський суд визнав його винним у «вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила настання тяжких наслідків» (пункти «а» та «в» частини 2 статті 205 КК РФ) та призначив йому 15 років ув’язнення, перші три з яких – у в’язниці, а решта – у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, раніше росіяни вже незаконно засуджували полонених на Курщині бійців ЗСУ. Так, у січні 2025 року суд незаконно призначив сімом українським військовополоненим від 15 до 16 років позбавлення волі нібито за скоєння терактів на Курщині.

Наступ ЗСУ в Курській області

6 серпня 2024 року українські війська увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів ЗСУ вдалось захопили місто Суджа, а через тиждень після початку наступу під контролем українців було вже 1000 км2 російської території.

Втім, вже 24 листопада агентство Reuters повідомило, що Україна внаслідок російського контрнаступу втратила 40% території в Курській області, яку змогла захопити з серпня 2024 року – з 1376 км2 до 800 км2.

Уже 5 січня 2025 року з’явилась інформація, що Сили оборони проводять наступальні дії на кількох бойових напрямках у Курській області РФ. Попри заяви росіян про нібито повне «звільнення» Курщини від українських сил навесні 2025 року, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Курщині та Бєлгородщині. За його словами, українські військові продовжують «активні захисні дії».

На початку травня 2025 року самі росіяни заявили, що Сили оборони України перейшли у наступ на Курщині. Зокрема, бойові дії відновилися поблизу села Тьоткіно.