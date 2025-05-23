Росіяни стратили ще двох полонених військовослужбовців ЗСУ

Російські окупанти знову скоїли воєнний злочин. Вони стратили на Донеччині ще двох полонених українських військових. Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними прокуратури, вранці четверга, 22 травня, російські військові здійснили штурм позицій українських бійців біля селища Удачне Покровського району, там перебували четверо військовослужбовців ЗСУ.

Слідчі встановили, що під час наступу окупанти захопили у полон двох захисників, потім у лісосмузі розстріляли з автоматів беззбройних українців. Чи вдалося вижити двом іншим захисникам – наразі невідомо.

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 21 травня телеканал CNN опублікував радіоперехоплення розмови російських військових під час страти українських військовополонених. З оприлюднених аудіофайлів зрозуміло, що накази про страту українських військових окупантам віддає командування. На аудіо, яке потрапило у розпорядження CNN чутно, що російський командир шість разів наказує підлеглим розстріляти полонених українців.